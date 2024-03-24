عطل يصيب محطة نور 3 للطاقة الشمسية ويجعلها خارج الخدمة

أعلنت شركة الطاقة المتجددة السعودية أكوا باور إنترناشيونال يوم الأحد عن عطل تخزيني في إحدى محطات الطاقة الشمسية التي تديرها في المغرب و سيكلف الشركة ما يقدر بنحو 47 مليون دولار.

وقالت الشركة على الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية، إن المحطة التي تبلغ طاقتها 150 ميغاوات، وهي جزء من مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية، ستضطر إلى البقاء خاملة حتى نوفمبر 2024.

وأضافت الشركة بأنها ستقوم بإصلاح مشكلة التخزين وتدرس أيضًا بناء صهريج تخزين

وذكرت الشركة أن التقديرات الأولية تشير إلى خسارة شركة المشروع لإيرادات بقيمة 47 مليون دولار أميركي.

وستقوم الشركة، وفق البيان، بإصلاح الخزان “مع وجود احتمالية لبناء خزان جديد”.

وتعمل محطة نور 3 على توليد الكهرباء بتقنية الطاقة الشمسية المركزة وتوّلد 150 ميغاواط، مع قدرة تخزين الطاقة الحرارية لمدة 8 ساعات، وتم تطويرها على أساس البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية، بحسب موقع شركة “أكوا باور”.

وبلغت تكلفة المشروع 862 مليون دولار أميركي.