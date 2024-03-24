الجديدة.. نادي البريجة لمسرح الشباب يظفر بجائزة أحسن عرض مسرحي متكامل

مصباح أحمد – الجديدة

نظمت جمعية أصدقاء محمد الجم للمسرح بجهة الدار البيضاء–سطات، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمديرية الجهوية – قطاع الشباب – المهرجان الجهوي لمسرح الشباب، في دورته الثالثة، برسم شهر مارس الجاري، بالمركب الثقافي القا بمدينة الدار البيضاء. وقد تضمنت فعاليات المهرجان تقديم العروض المسرحية للفرق المشاركة، والتي سبق وأن فازت في الإقصائيات الإقليمية، خلال شهر فبراير الماضي، إلى جانب أنشطة أخرى موازية، وكذا، تكريمات الشخصيات في المجال الثقافي والفني والإعلامي.

هذا، وتكونت اللجنة التي أشرفت على متابعة العروض وتقييمها، من الأساتذة: زكزياء عاطفي، نجوم الزهرة، فريد المكتر.. وقد حالت بالمناسبة وعكة صحية طارئة ألمت بالأستاذ فريد المكثر، دون حضوره ومتابعته للعروض المبرمجة لآخر يوم. حيث تابع زكرياء عاطفي ونجوم الزهرة لوحدهما مشاهدة وتقيم العروض المسرحية المتبقية. وهكذا، وفي غياب ثالث عضو من اللجنة، وحرصا على المصداقية ولضمان الموضوعية التامة ،وحسن التقييم على نسق واحد، بالنسبة لكل العروض المقدمة منذ بداية التظاهرة، ارتأت اللجنة، باتفاق مع إدارة المهرجان، إعادة مناقشة العروض، وذلك منذ أول عرض مكافية بعضويتهما بما أنهما واكيا كل العروض المسرحية المشاركة. وعليه وإلى حين القيام بالمهمة، تم تأجيل الإعلان عن النتائج خلال حفل الاختتام الرسمي للمهرجان.

هذا، وقد توصلت إدارة المهرجان، الممثلة في شخص فاطمة فتحي، رئيسة المهرجان، ورئيسة جمعية أصدقاء محمد الجم للمسرح بجهة الدار البيضاء –سطات، من اللجنة الممثلة في شخصي زكرياء عاطفي ونجوم الزهرة بالتقرير التالي:

بعد المناقشات والجلسات التقييمية لكل العروض، والتي شاهدتها اللجنة باهتمام كبير، وعددها عشرة لعشر فرق مشاركة، تبين أنها كانت في مستوى جميل، وإن بنسب متفاوتة. وقد وجب التنويه بذلك، إلا أن منها ما كان متميزا فعلا عن باقي العروض. وعليه، فقد قررت اللجنة الإعلان عن الجوائز والتنويهات، على الشكل التالي:

1 – جائزة أحسن نص مسرحي للعرض المسرحي فجوة (برشيد)؛

2 – جائزة أحسن أداء ذكور لياسين أبو الخير من العرض المسرحي الكلين فوبيا اسطات؛

3- جائزة أحسن اداء الكمال هند صفوح من العرض المسرحي “الواشمات” (عين السميع – الحي المحمدي)؛

4 – تنويه كأحسن إنسجام العرض “هاينة” (سيدي البرنوصي)؛

5 – تنويه كأحسن سينوغرافيا العرض “حياة” (الغداء – مرس السلطان)،

6 – تنويه كاحسن شباب ناشي العرض “مصيدة القران ابن امسيك – مولاي رشيد).

7 – تنويه خاص لكل من عرض “أركانة” (مديونة)، وعرض رقصات القدر ( عين الشق – الحي الحسني – النواصر)؛

8 – تنويه كممثلة مساعدة لأمال بوسنة عن عرض الثورة (المحمدية)؛

9 – وتم إسناد الجائزة الأولى لكل من عرض متكامل للعرض المسرحي علاش حنا هنا (الجديدة).

كما وردت في تقرير اللجنة بعض التوصيات وهي كالتالي

1- رفع عدد الفرق المتأهلة من 1 إلى 3 على الأقل، بالنسبة لجهة الدار البيضاء – سطات، وهي أكبر جهة على مستوى التراب الوطني، بعمالاتها وأقاليمها الثلاثة عشرة؛

2- توفير أكبر عدد ممكن من القاعات للتداريب؛

3 – إنشاء منظومة تداريب مؤطرة للفئات الشبابية، تحت إشراف الوزارة الوصية

4 – تنظيم ورشات تكوينية في كتابة النصوص أو الاقتباس؛

5 – تنظيم ورشات في التشخيص وتقنيات التعامل مع الخشبة؛

6- تنظيم ورشات في مجال السينوغرافيا