بنك المغرب: الدرهم يتراجع مقابل الدولار بنسبة 0,29 في المائة

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم سجل تراجعا مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0,29 في المائة، وارتفاعا بنسبة 0,48 في المائة مقابل الأورو خلال الفترة من 14 إلى 20 مارس 2024.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأضاف أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 15 مارس 2024، ما مقداره 360,4 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 0,7 في المائة من أسبوع لآخر، و0,9 في المائة على أساس سنوي.

وعلاوة على ذلك، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 127,9 مليار درهم. وذلك على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 46,9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 52,9 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 28,1 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,7 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 20 مارس (تاريخ الاستحقاق 21 مارس)، ضخ بنك المغرب مبلغ 39,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 0,6 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 7,2 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات “المباني ومواد البناء” بنسبة 0,6 في المائة، والموزعين بنسبة 4,6 في المائة، والعقار بنسبة 8,4 في المائة.

وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي “الصناعة الغذائية” و”الأدوات والبرمجيات والخدمات المعلوماتية” تراجعا بنسب بلغت تواليا 0,3 في المائة و1 في المائة.

وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد مر من أسبوع لآخر من 401,2 مليون درهم إلى 956,5 مليون درهم، تم تحقيقها أساسا بسوق الأسهم المركزية.