جوابا على سؤال “هبة بريس ” حول إصلاح مدونة الأسرة..أوزين : “نرفض الاصطفاف الايديولوجي”(فيديو)

2024-03-24 / 17:14
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

قال محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، مساء أمس السبت، أن هناك فراغا في المشهد السياسي الذي أضحى ” بئيسا” بعدما أصيبت النخبة السياسية بالتلف، وهو ما يفسر حملات التبخيس التي طالت المنتخببن.

وجواب على سؤال “هبة بريس” بخصوص موقف حزب الحركة الشعبية من اصلاح مدونة الاسرة، قال أوزين خلال لقاء له ببيت الصحافة بطنجة،أن هناك “نقاش عدائي” بين الحكومة والمعارضة حول ملف مدونة الأسرة ، معتبرا أن النقاش انزاح نحو تبادل الاتهامات بين الأطراف من قبيل “الإباحيين” و “الداعشيين” وهو اسلوب حسب أوزين غير مقبول ولا يرقى إلى مستوى النقاش السياسي الجاد ، قائلا :” نرفض الاصطفاف الايديولوجي “.

وأضاف محمد أوزين، الذي حل بطنجة لمناقشة موضوع “الراهن السياسي بالمغرب” أن حزب الحركة الشعبية، قدم مقترحات للهيئة المكلفة بتعديل مدونة الاسرة، حيث تم الاعتماد فيها على مقاربة تنموية، في الجانب المتعلق بحقوق المرأة والطفل، وذلك تماشيا مع المقاربة التشاركية للملك محمد السادس في القضايا المجتمعية.

2024-03-24 / 17:14
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