نشرة إنذارية تحذر من أمطار قوية وزخات رعدية مصحوبة بالبرَد

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات رعدية قوية مصحوبة بالبرَد وهبّات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يتوقع نزول زخات رعدية محليا ومصحوبة بالبَرَد (من 25 إلى 40 ملم في الساعة)، ابتداء من الساعة 14 إلى الساعة 22 من اليوم الأحد بكل من عمالات وأقاليم الحسيمة، شفشاون، وزان، الناظور، الحاجب، إفران،مولاي يعقوب، مكناس، الفقيه بن صالح، قلعة السراغنة، شيشاوة ومراكش.

وأضافت المديرية أنه من المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير محلي للغبار (من 75 إلى 90 كلم في الساعة) ابتداء من الساعة 12 والنصف إلى غاية الساعة 19، بكل من عمالات وأقاليم فحص-أنجرة، طنجة-أصيلة، فكيك، بولمان، ميدلت، إفران، صفرو، خنيفرة، بني ملال، تنغير، الرشيدية، زاكورة، ورزازات، أزيلال، الحوز، وجدة-أنجاد، كرسيف، تاوريرت، جرادة، الحاجب وتازة.