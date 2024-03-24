التوحيد والإصلاح” عن مدونة الأسرة : ثوابت المجتمع المغربي “خط أحمر”

أكدت حركة “التوحيد والإصلاح” المغربية أن “المساس بالمرجعية الإسلامية في نصّ مدونة (قانون) الأسرة هو مساس بأساس من أسس المشروعية في هذا البلد، وهو ما لا نتوقعه أبدا ولا نتصوره؛ رغم الجرأة المتهوّرة التي تظهر أحيانا من بعض الأصوات التي يلعب أصحابها بالنار، ولا يعرفون ربما أن الثوابت الجامعة للمغاربة تظل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه”.

وقال النائب الأول لرئيس الحركة، رشيد العدّوني: “نحن لا نرفض الاجتهاد، والإسلام هو دين يحث على الاجتهاد والتجديد؛ إذ إن الاجتهاد وسيلة أساسية عمل بها فقهاؤنا لاستنباط الأحكام الشرعية على مرّ العصور، لكن الاجتهاد له أهله وله ضوابطه التي من دونها يصير الأمر إلى فوضى وفتنة، وهذا ما وقع في بعض المراحل التاريخية”.

وأضاف العدّوني، “يجب أن يعلم الجميع أن النظام السياسي والاجتماعي في المغرب قائم على الإسلام، وعلى إمارة المؤمنين، وعلى البيعة الشرعية، ولا يمكن أن نسعى لهدم بعض الثوابت وتجاوز نصوص قطعية في الدلالة والثبوت باسم الاجتهاد، ولا يمكن أن يصير الدين مرتعا لمَن ليس من أهل التّخصّص”، لافتا إلى “رسوخ التدين لدى المغاربة”. يقول العدوني لعربي 21