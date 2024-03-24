ال “ONCF” يُخصص 695 مليون درهم لإنجاز “سكك حديدية”

قرر المكتب الوطني للسكك الحديدية تخصيص مبلغ يقدر بحوالي 695 مليون درهم لتوريد قضبان السكة الحديدية، وذلك في إطار تعزيز قدرة خط السكك الحديدية الذي يربط بين القنيطرة ومراكش، بالإضافة إلى المركز الرئيسي للدار البيضاء، حيث سيتم نقل هذه القضبان إلى ورشي القنيطرة وبنجرير.

وتتواصل الأعمال المتعلقة بالهندسة المدنية لخط السكة الحديدية فائقة السرعة المستقبلي بين القنيطرة ومراكش، حيث سيمتد هذا الخط الجديد عبر الرباط-سلا والدار البيضاء، على مسار سيتم إنشاؤه بعيداً عن الخطوط التقليدية الحالية.

مشروع بناء الخط السريع الجديد سيشمل إضافة محطات جديدة، وتم إطلاق استشارة من المكتب الوطني للسكك الحديدية لتحديد المزود الذي سيتولى المراقبة البيئية والاجتماعية لهذا المشروع الذي يمتد على مسافة 431 كيلومتراً.

وأوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية أن الأعمال تم تقسيمها إلى 7 أقسام تمتد على مسافة حوالي 400 كيلومتر، مع تشغيل القطار السريع بسرعة تصل إلى 320 كيلومتر في الساعة، على مسار يبلغ طوله 450 كيلومتر.

من المتوقع أن يتضمن مشروع القطار السريع نقاط توصيل بالخطوط الحالية، بالإضافة إلى قاعدة صيانة في القنيطرة ومراكز أخرى للعمل والصيانة المزمع إنشاؤها في محطات الرباط-أكدال وعين السبع وبوسكورة والنواصر، بالإضافة إلى سطات وابن كرير، قبل الوصول إلى المحطة الجديدة في مراكش بالموري.