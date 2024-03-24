ابن كيران: أزمة الماء ليست مجالا للمزايدات السياسية

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الأستاذ عبد الإله ابن كيران، أن محاولات إلقاء الفشل على الحكومات السابقة لن يحل الإشكال القائم بخصوص أزمة الماء،

وأضاف بنكيران في كلمته خلال الندوة التي نظمتها جمعية مهندسي العدالة والتنمية، حول الماء السبت 23 مارس الجاري إنه ” في دولة تحترم نفسها ويحترم السياسيون فيها أنفسهم لا يقاربون هذا المجال بالمزايدات، فإشكال الماء ليس مجالا للمزايدات السياسية، بل هذا مشكل كبير يحتاج إلى تظافر جهود الجميع”.

وفي رده على الذين يحمّلون العدالة والتنمية مسؤولية الأزمة المائية في إشارة منه إلى فريق “الأحرار “و”البام” بمجلس النواب الذين اتهموا الحزب بضلوعه في هذا المشكل خلال جلسة عمومية، أردف الأمين العام للحزب، ” هل قولكم بأننا المشكل في أزمة الماء، هل يحل المشكل، هذا فقط يعطيكم متنفسا سياسيا لبضعة أيام، لكن المشكل الحقيقي هو وجود إشكالية الماء في بلادنا وعلينا أن نجتهد لحلها”.

و لفت ابن كيران إلى أن هناك اشتغالا ملكيا على هذا الموضوع، مستدركا “لكن يجب على الأحزاب السياسية أيضا أن تكون لديها رؤيا ووضوح سواء في الحكومة أو في المعارضة، لأنه إذا لم نحسن تدبير المشكل وحله فعلى الأقل ننصح أو نرفع تقارير لجلالة الملك حول الموضوع، فهذه حقيقة هي خدمة المجتمع وإلا ما تبقى هو خزعبلات”.