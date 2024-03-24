طقس الأحد ..ممطر ورعدي في هذه المناطق

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس ممطر ورعدي في المنطقة الشرقية، الأطلس المتوسط، وسط البلاد، السهول الشمالية، سواحل البحر الأبيض المتوسط والريف الغربي.

ومن المحتمل أيضا في الأطلس الكبير وغرب الأقاليم الجنوبية. كما يتوقع أن تكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بباقي جهات البلاد مع احتمال تساقط الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير . وسيكون الجو حارا نسبيا بمنطقة السايس وشمال المنطقة الشرقية.

ويرتقب أيضا تشكل كتل ضبابية محلية بكل من السهول الشمالية، شمال المنطقة الشرقية وجنوب البلاد مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية، قد تؤدي إلى تناثر الغبار محليا بكل من الأطلس، وسط البلاد، السايس، الجنوب، الجنوب-الشرقي، المنطقة الشرقية، منطقة طنجة وسواحل البحر الأبيض المتوسط