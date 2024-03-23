الفنانة دنيا بطمة تطرح ألبومها الجديد ” تفكرت لميمة “

تستعد الفنانة دنيا بطمة ، التي تقضي عقوبتها الحبسية بسجن الوداية بمراكش ، إصدار ألبومها الجديد بأغنية مؤثرة ، يوم الأحد ، تحمل عنوان ” تفكرت لميمة”، وذلك بمناسبة عيد الأم.

“تفكرت لميمة” من كلمات بشرى نيت القاضي، وألحان فؤاد خدري، وتوزيع مختار علوي، وتم تسجيلها بين المغرب وتركيا.

الأغنية مأخوذة من الفيلم السينمائي “البوز” الذي أدت بطولته الفنانة دنيا بطمة، وهي من إنتاج عزيز العماري، وإخراج دمنة بونعيلات.

وتحكي أغنية “تفكرت لميمة”، حساب صناع العمل، قصة عميقة تلقي الضوء على العلاقة العميقة للإنسان بأمه، وكذا الانعكاس على الحياة والمصاعب التي يواجهها الإنسان في مساره نحو تحقيق أحلامه، وتبعت من خلالها دنيا بطمة رسالة قوية عن الصمود والتفاؤل، وتحفز الناس على حب الأم.

يشار إلى أن دنيا بطمة خاضت لأول مرة تجربة سينمائية من خلال الفيلم الكوميدي الاجتماعي “البوز” الذي يتطرق لما وصل إليه بعض صناع محتوى وسائل التواصل من “إشاعة التفاهة والتمسك بهوس البوز”.

العمل الذي صور العام الماضي بمدينة أكادير، يحكي قصة شابة فقيرة طموحة ذات صوت كرواني، لم يكن الحظ إلى جانبها، فتضطر للاشتغال مع مدير معهد الموسيقى الموجود في الحي، الذي سيقوم بمهام مدير أعمالها، ويصطحبها للاشتغال في أعراس الأسر الفقيرة.

بالصدفة ستتعرف الشابة على مؤثرة وصانعة محتوى معروفة في السوشيال ميديا ستقوم باستغلال صوتها مقابل المال، لكن الأمر سينفضح في نهاية الفيلم، وستنال المطربة الشهرة المنشودة بعد عذاب شاق.

فيلم البوز” من بطولة عدد من الوجوه الفنية المعروفة أبرزهم عبد الله فركوس، فضيلة بنموسى، نعيمة بوحمالة، بشرى أهريش، خديجة سكارين، إمام مشرافي، فاتي جمالي، وبطلي المسلسل التركي “سامحيني”.