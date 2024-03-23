جمعية “ISOC” بالمغرب تنظم مؤتمرا حول الأمن الرقمي

تنظم جمعية “ISOC ” بالمغرب،مؤتمرا حول الأمن الرقمي يسلط الضوء على أهمية تعزيز الممارسات الآمنة والمسؤولة عبر الإنترنت .

ويستهدف المؤتمر خبراء التكنولوجيا والمدافعين عن حماية البيانات الشخصية وكذا المهتمين بقضايا الإنترنت لمشاركة أفكارهم وخبراتهم لتشكيل إنترنت أكثر أمانًا للجميع كما سيناقشون التحديات الناشئة، ويحاولون اقتراح حلول لبناء الثقة عبر الإنترنت.

كما يوفر هذا المؤتمر منصة لتبادل المعرفة والاستراتيجيات الفعالة لمواجهة التهديدات عبر الإنترنت. ومن خلال التركيز على التعليم والتوعية، وتعزيز قدرة مجتمعاتنا على الصمود في مواجهة المخاطر الرقمية.