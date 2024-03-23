رسميا: إسبانيا تعترف برخص السياقة المهنية المغربية باجتياز امتحان تطبيقي
هبة بريس _ يسير الإيحيائي _
نشرت الجريدة الرسمية الإسبانية منذ قليل قرار الإعتراف بالرخص المغربية من الأصناف الكبيرة والتي كانت موضوع لقاء بين وزارة النقل المغربية ونظيرتها الإسبانية.
وحسب الجريدة الرسمية الإسبانية دائما، تم تعديل القانون السابق الذي يحتم على السائقين المغاربة إجتياز الإختبارات النظرية والتطبيقية بقانون جديد تكتفي فيه السلطات الإسبانية بإجراء إختبار تطبيقي على الطرقات العامة لكل مغربي يريد إستبدال رخصة السياقة من الأصناف المهنية المشار إليها في الجريدة الرسمية.
هذا وكان الإتفاق الذي وقعه الطرفين سنة 2004 يعترف برخص السياقة المغربية من صنف “ب” دون إجراء أي إختبار شريطة حصول المترشح على رخصة السياقة قبل الإقامة بالنسبة للمقيمين فوق التراب الإسباني بطريقة قانونية.
ولم تحدد الجريدة الرسمية أية معطيات أخرى في هذا الخصوص إلى حين مرور ثلاثين يوما من إستلام القرار من قبل السفارة المغربية بمدريد.
11 تعليقات
هنيئا👍👏
Mezyane Mezyane saraha
الإعتراف بالرخص المغربية من الأصناف الكبيرة ذلك افضل قرار
Ahsen haja ghaydiro
السلام عليكم هذا القرار عن الاعتراف برخصة السياقة المغربية بالنسبة لهذه الفئات إلا الاستغلال العمل .وما الفرق بين رخصة السياقة B عن الآخر ركز جيدا في الفكرة ،
اكيد ان مستوى تعلم السياقة في المغرب ضعيف جدا ولا يمكن لأي دولة أوروبية ان تسمح لهؤلاء الساءقين مزاولة عملهم في طرقات اوروبا وتعريض حياة الناس للخطر.لهذا وجب على الساءق ان يكون له مستوى تعليمي لا يقل على البكالوريا ويتكلم لغة البلد الذي سيقيم فيه ثم يعاد تاهيله وتكوينه للسيارة stages intensifs.
رخصة السياقة المغربية تتحصل عليها بالرشوة في صرف وجيز الله يجعل السلامة في عدد موتى الحوادث بإسبانيا قادما اللهم احفظنا منهم .
Ana 3ndi sinf (c)wach momkin nbadlo ana dwazto f 2021 odab bd 3ndi lora9 wach kayn chi hal
يكون البيرمي عندك قبل ما تحصل على الإقامة الإسبانية
بالتوفيق للجميع
للعمل في اسبانيا ابتداءا من 07 أبريل السائقين المغاربة
ملزمین باجتياز اختبار السياقة للحصول على رخصة السياقة
الاسبانية. حاليا هذه الاتفاقية فى متناول السائقين الحاصلين
على رخصة السياقة قبل شتنبر ..2009. أما الحاصلين على
رخصة السياقة بعد شتنبر 2009 سيكون عامل اللغة و الوقت
من 3 الى 6 أشهر) هو العائق، و ذلك لأنهم عليهم التسجيل
في دورة (CURSO مدتها 140 ساعة و اجتياز الامتحان
للحصول على البطاقة المهنية (CAP
خطوة من خطوات الخير بين المملكتين