سلوكيات مشينة لسائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة تثير استياء البيضاويين

انتقد العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعض السلوكيات المشينة، التي أصبح مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة يقدمون عليها ضاربين القانون بعرض الحائط.

إذ وثق أحد المواطنين عبر شريط مصور من داخل سيارته، مرور سيارات الأجرة بصنفيها وكذلك أصحاب السيارات من الممر الخاص بالطرامواي بسبب الإختناق المروري، غير آبهين بسلامتهم وسلامة الركاب.

وهذا يدق ناقوس الخطر، خصوصا أن هذه التجاوزات القانونية يقبل عليها أناس مهنيون.

وفي هذا السياق، طالب العديد من المواطنين بتشديد المراقبة لثني المخالفين عن تكرار مثل هذه السلوكيات، التي تعرض حياة المواطنين للخطر.