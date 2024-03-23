أوزين من طنجة : الوضع بقطاع غزة يسائل الضمائر الحية عبر العالم

قال محمد اوزين الامين العام لحزب الحركة الشعبية ، أن الوضع في قطاع غزة أصبح كارثيا ويسائل الضمائر الحية عبر العالم .

وأضاف اوزين الذي يتحدث في هذه الأثناء ببيت الصحافة بطنجة ، أن العالم يقف متفرجا على تجاوزات خطيرة يقترفها الاحتلال الاسرائيلي بقطاع غزة ، مشيرا إلى أن ساكنة القطاع أضحت تواجه مجاعة وعطش مما دفعهم لشرب المياه العادمة .

واستحضر اوزين المبادرة الملكية الأخيرة بارسال مساعدات لقطاع غزة باعتبار المملكة البلد الوحيد الذي استطاع ان يدخل مساعدات لساكنة القطاع برا .