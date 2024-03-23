أكادير : أحياء سكنية بدون ” رصيف ” يسائل السلطات

تشهد عدد من الأحياء السكنية بأكادير ، فوضى كبيرة في احتلال الملك العمومي، لم تنفع معها الحملات التي باشرتها السلطات العاملية قبل حلول شهر رمضان ، بسبب عودة المحتلين للملك العام إلى نشاطاتهم السابقة خلال هذا الشهر الفضيل .

الوضع الحالي عنوانه العريض ” احياء سكنية بدون رصيف ” ومن اكبر الأحياء استعمارا للرصيف حي القدس، والتي أبدت ساكنته في اتصالات بجريدة ” هبة بريس” عن حجم الفوضى، وتذمرها من حالة الاستثناء التي عرفتها حملة السلطات المحلية الأخيرة ، حيث لم تقم باخلاء الملك العمومي الذي بات يسيطر عليه ” تجار بالجملة ” يستغلون مساحات مهمة دون موجب قانوني ، حيث لم يعد ينعم سكان الحي بالراحة بحجم عدد الشاحنات التي تتوافد على تلك ” الكراجات ” لشحن السلع والسيطرة على الرصيف مما يضر الراجلين على المشي في الطريق وهو ما يهدد سلامتهم .

ويتساءل السكان عن الجهة التي توفر الحماية لهؤلاء التجار بالرغم من الضرر المزدوج فهم لا يؤدون رسم احتلال آلملك العام لخزينة البلدية ، وومن جهة ثانية يسيطرون على الأماكن المخصصة للراجلين .

حي السلام والذي شهد مؤخرا، حملة كبيرة لتحرير آلملك العام، لم تمر سوى أيام، حتى رجع الوضع لحاله السابق، مقاهي تضع الطاولات والكراسي على قارعة الطريق وتسيطر على الملك العمومي، بدورها لا تؤدي اي واجبات لصالح خزينة البلدية.

حي تيكيوين و ليراك وغيرها من الأحياء، ” الفراشة ” ينشرون سلعهم على الأرصفة، وسط فوضى كبيرة، تحتاج إلى وقفة تأمل لإيجاد حلول لهذه الظاهرة، التي تقع تحت ذريعة ” البطالة ” .