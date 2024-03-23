فاس.. الحبس النافذ لعوني سلطة بتهمة الرشوة

ع محياوي _ هبة بريس

أدانت المحكمة الإبتدائية بفاس نهاية هذا الأسبوع، عون سلطة بالملحقة الإدارية النرجس بمقاطعة سايس، بسنة واحدة حبسا نافذة و10 آلاف درهم غرامة، بعد 3 أسابيع من اعتقاله متلبسا بتسلم 100 درهم رشوة من مواطن اتصل بالرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة.

وآخذت الغرفة الجنحية المتهم المعتقل بسجن بوركايز، لأجل جنحة طلب رشوة من أجل القيام بعمل من أعماله المرتبطة بوظيفته، بعدما ابتز الضحية وطالبه بالمبلغ المالي نظير تمكينه من وثيقة، قبل التبليغ عن ذلك ونصب كمين محكم للعون المذكور الذي اعتقل متلبسا من طرف عناصر الشرطة.

وهذا ثاني حكم يصدر في ظرف 3 أيام ، حيث أدين عون سلطة آخر يشتغل بالملحقة الإدارية الرياض، بالحبس النافذ ل8 أشهر وغرامة مالية نافذة قدرها ألفا درهم، بعدما اعتقل سابقا متلبسا بتلقيه رشوة 500 درهم من مواطن اتصل بالرقم الأخضر هو الآخر .