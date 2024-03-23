بركان .. لقاء في دوري رمضان للأحياء يتحول الى ساحة للتراشق بالحجارة

2024-03-23 / 20:14
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هبة بريس- وجدة

تحول دوري رمضان لكرة القدم للأحياء ليلة أمس الجمعة 21 مارس ، بجماعة لمريس التابعة ترابيا لإقليم بركان، الى ساحة للشغب بين أنصار فريق “دوار الشلوح”،وفريق “قرية لمريس”،خلال مباراة في كرة القدم بين الفريقين.

وحسب مصادر مطلعة، فقد هاجم جمهور فريق “دوار الشلوح” أرضية الملعب، وأسفر عن سقوط جرحى بعد تشابك أنصار الفريقين بالايادي و التراشق بالحجارة، كما تعرض أحد اللاعبين للضرب المبرح.

وفور علمها بالخبر، حلت مصالح الدرك الملكي حيث تمكنت من السيطرة على الوضع وإنجاز محاضر استماع لجميع الأطراف، ونقل المصابين نحو المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

2024-03-23 / 20:14
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