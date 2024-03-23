غوغل تعرض إجابات الذكاء الاصطناعي في نتائج محرك بحثها

أعلنت شركة غوغل البدء في عرض نتائج البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي في النتائج الرئيسية لمحرك بحثها، حتى إذا كان المستخدم غير مشترك في المزايا الاختبارية لتجربة البحث التوليدي “SGE”.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنها تعرض نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي لمجموعة فرعية صغيرة من المستخدمين في الولايات المتحدة، حيث تبدأ أولا بمجموعة من الاستفسارات التي تعتقد أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يكون مفيدا في الإجابة عنها.

وتواصل غوغل عرض الإعلانات في تجارب النظرة العامة الجديدة للذكاء الاصطناعي، كما تختبر بعض الأشكال المختلفة، لذا فإن ما يراه الباحثون في التجارب قد لا تطلقه الشركة على نطاق واسع لجميع المستخدمين في هذا الاختبار.

يذكر أن غوغل كانت قد فتحت في شهر ماي 2023 قسما لمختبرات البحث “Search Labs” من أجل الاشتراك في تجربة البحث التوليدي “SGE” المتضمنة نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي.