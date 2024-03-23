الحسيمة..منظمة المرأة الإستقلالية تتضامن مع مضيان

عبر المكتب الإقليمي لمنظمة المرأة الإستقلالية بالحسيمة، عن تضامنه مع نور الدين مضيان على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ضده رفيعة المنصوري نائبة رئيس مجلس جهة طنجة – تطوان- الحسيمة.

واعتبر بيان المنظمة توصلت” هبة بريس ” بنسخة منه ،أن البيان الصادر عن منظمة المرأة الإستقلالية، لا يعني المكتب الاقليمي بأي شكل من الأشكال مشيرا الى أن “صياغة لغة بيان المنظمة كانت غير بريئة وغير محايدة وتعمدت الإساءة لرجل دولة غيور على مقدسات وطنه ولقيادة حزبية وازنة نالت ثقة مواطني الإقليم في أكثر من ولاية انتخابية”.

مؤكدا على أن “مضامين البيان المذكور لا تعنينا بأي شكل من الأشكال وقرينة البراءة لم تستحضرها صياغة البيان في كافة أسطره”.

أضاف بيان المنظمة الإستقلالية بالحسيمة أن “استغلال هذا الحادث وإقحامه بهذا الشكل في هذا البيان يشكل سابقة مرفوضة وانزياحا عن مبادئ المنظمة التي كان أولى لها عد هذا الملف شأنا داخليا ومقاربته وفق هذا المنطلق” لافتا إلى أن مضيان يتعرض لـ”حملات استهداف مقيتة”؛ مؤكدا على أنه في المقابل سيواصل الترافع المبدئي على القضايا العادلة للمرأة عبر مختلف ربوع المملكة.