المغرب يستعد لتسلم 24 مروحية “أباتشي” الأمريكية

قالت صحيفة “لاراثون” الاسبانية أن المغرب يستعد لاستقبال 24 طائرة مروحية هجومية من نوع أباتشي AH-64E، الأمريكية بعدما توصلت المملكة إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في وقت سابق .

وكشفت الصحيفة الاسبانية ، ان القوات المسلحة الملكية تستعد لاستقبال هذا النوع من الطائرات المروحية الهجومية في غضون الأشهر القليلة القادمة .

ورصدت تقارير جملة من المزايا الحربية التي تتوفر عليها مروحية “الأباتشي” (AH-64E)، التي سترفع من القدرات الدفاعية للقوات الجوية للجيش المغربي، الأمر الذي يساهم في تحديد المخاطر ومواجهة التهديدات الإقليمية والدولية.

وأوضحت تقارير أن “مروحية الأباتشي الجديدة تمتلك تقنيات لتحسين تحديد الأهداف بدقة عالية سواء في الليل أو النهار، كما أن لها القدرة على التحكم في الطائرات بدون طيار، مع استخدامها لمحرك يُعترب هو أفضل المحركات الخاصة بالطائرات العسكرية”.

وتعد طائرة أباتشي AH-64E، التي بدأت شركة بوينغ لصناعة الطائرات في تصنيعها العام الماضي، من أفضل المروحيات الهجومية في العالم، ولا يمكن مقارنتها إلا ببعض الطرازات الروسية مثل Mi-28 Havoc أو Ka-52 Alligator.

وتضيف ذات المصادر أن الاستعدادات اللازمة تجري بالقاعدة العسكرية بمدينة خريبكة لاستضافة أسراب الأباتشي، التي سيتم تسليحها بصواريخ أرض- جو من نوع Lockheed Martin AGM-114L/R Hellfire، ومجموعات صواريخ موجهة بالليزر متقدمة من شركة BAE Systems، وأكثر من 5000 صاروخ 70 ملم وصواريخ جو-جو من طراز Raytheon AIM-92H Stinger ، وذلك بموجب عقد الشراء المبرم بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.