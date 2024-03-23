البوليساريو تهاجم فرنسا بعد تصريحات سفيرها بالرباط المؤيدة لمغربية الصحراء

2024-03-23 / 17:02
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هاجمت جبهة البوليساريو الانفصالية فرنسا وسفيرها بالرباط، الذي أكد في تصريحات سابقة مغربية الصحراء وتأييده للمبادرة المغربية بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة الكاملة للمملكة .

وقالت جبهة البوليساريو على أبواقها الإعلامية أن تصريحات السفير الفرنسي “خطيرة”، وأدانتها بـ”أشد العبارات”، وأضافت أن فرنسا هي المعرقل الرئيسي لمجهودات المنتظم الدولى الرامية لايجاد حل في المنطقة “.

وجاءت اتهامات الجبهة الانفصالية لفرنسا في بيان صدر يوم أمس ردا على تصريحات أدلى بها السفير الفرنسي بالرباط كريستوف لوكورتيي، يوم الخميس الماضي بالرباط، خلال ندوة نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – الرباط أكدال، حول موضوع “العلاقات الفرنسية المغربية: رهانات وآفاق”.

وقال السفير الفرنسي ، إن بلاده وقفت مع المغرب منذ بداية نزاع الصحراء، وقامت بتسليحه، بل تدخل جيشها ضد الجبهة الانفصالية، وتابع أن بلاده وقفت مع المغرب في الأمم المتحدة عندما كان معزولا، كما أنه كانت من أوائل الدول التي دعمت مبادرة الحكم الذاتي.

2024-03-23 / 17:02
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