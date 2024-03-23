تقرير السعادة العالمي.. المغاربة تاسع أكثر شعب سعيد في العالم العربي لسنة 2024

المغاربة تاسع الشعوب العربية الأكثر سعادة، هكذا حملت خلاصات تقرير السعادة العالمي لسنة 2024 و الذي احتل المغرب فيه المرتبة التاسعة عربيا و 107 عالميا.

واحتلت الكويت المرتبة الأولى عربيًا والـ13 عالميًا، متبوعة بدولة الإمارات في المركز الثاني عربيًا والـ22 عالميًا، ثم السعودية في المرتبة الثالثة عربيًا، والـ28 عالميًا.

وتصدّرت دول الشمال الأوروبي المراتب الأولى، حيث احتفظت فنلندا بالصدارة الأول للسنة السابعة على التوالي و ذلك حسب التقرير ااذي أعدته كل من مؤسسة غالوب، ومركز أكسفورد لأبحاث الرفاهية، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.