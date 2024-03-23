نشرة إنذارية: زخات مطرية رعدية ورياح قوية بهذه المناطق

2024-03-23 / 15:12
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أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن هبات رياح قوية (75- 90 كلم في الساعة) مع تطاير محلي للغبار مرتقب ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يتوقع هبوب رياح قوية (75- 90 كلم في الساعة) مع تطاير محلي للغبار، ابتداء من الساعة الثانية عشرة والنصف اليوم السبت، وإلى غاية الساعة السابعة من مساء يوم غد الأحد بكل من من عمالات وأقاليم الفحص-أنجرة، طنجة-أصيلة، فكيك، بولمان، ميدلت، إفران، صفرو، خنيفرة، بني ملال، تنغير، الراشدية، زاكورة، ورززات، أزيلال والحوز.

وأضاف المصدر ذاته، أن الظاهرة نفسها مرتقبة أيضا بكل من وجدة-أنجاد، كرسيف، تاوريرت، جرادة، الحاجب وتازة، من الساعة الثالثة زوالا يوم غد الأحد إلى غاية الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته.

وأشارت المديرية إلى أنه من المتوقع أيضا تسجيل زخات مطرية رعدية محليا قوية (25-35 ملم في الساعة) ابتداء من منتصف ليل يوم غد الأحد إلى غاية الساعة الثانية بعد الظهر، بكل من عمالات وأقاليم ميدلت، الراشيدية، فكيك، تنغير وبولمان.

2024-03-23 / 15:12
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