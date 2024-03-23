يحيى فاندي: “شركة إنتاج أحلام بنات تتملص من أداء مستحقاتي المادية”

2024-03-23 / 14:00
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اتهم الفنان والمؤلف، يحيى فاندي، الشركة المنتجة لمسلسل أحلام بنات، بالتملص من أداء مستحقاته المادية.

وقال الفنان يحيى فاندي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع !انستغرام”: “الشركة المنتجة لأحلام بنات تتملص من أداء مستحقاتي المادية، وتتهمني بانتحال صفة مؤلف العمل كذبا”.

وأضاف: “دبا غادي نشوفو واش كاين شي قانون فهاد البلاد كيحمي المؤلفين من الاستغلال ولا القضية سايبة”

هذا وسبق للفنان يحيى فاندي أن تبرأ من أحداث الجزء الثاني من مسلسل “أحلام بنات”، قائلا :”بصفتي مؤلف السيناريو الأصلي لهذا المسلسل، أخبر الجمهور الكريم أن المسلسل تم تحريفه بالكامل من طرف الإنتاج ومخرج العمل ولاعلاقة للقصة الأصلية بما سيبث في الجزء الثاني”.

2024-03-23 / 14:00
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