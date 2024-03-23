مجموعة صينية تقرر اسثتمار 500 مليار في مصنع لبطاريات الليثيوم بطنجة

يواصل المغرب من خلال ما يتمتع به من مقومات و إمكانيات واعدة جذب كبار المستثمرين العالميين، و هاته المرة الأمر يتعلق بمجموعة صينية شهيرة متخصصة في صناعة بطاريات الليثيوم التي سبق و كان لها تجارب اسثتمارية في المملكة.

و في هذا الصدد، قررت مجموعة “شينزوم” الصينية المتخصصة في إنتاج الأنودات الخاصة ببطاريات الليثيوم، استثمار 500 مليون دولار أي حوالي 500 مليار سنتيم في مدينة طنجة.

ومن المرتقب أن يغطي هذا المشروع الضخم مساحة 30 هكتارا، كما سيعمل على خلق 1500 فرصة عمل بالمنطقة، و سيعمل مصنع “شينزوم” بمنطقة طنجة تك على إنتاج أنودات لبطاريات الليثيوم، وهي عنصر أساسي لصناعة البطاريات الكهربائية.