بورزوق يكشف كيف تعرض للاعتداء من طرف أحد المشجعين

كشف حمزة بورزوق، تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له مؤخرا بحي بوركون بمدينة الدار البيضاء, وتسبب في اصابته على مسنوى الوجه.

ونشر بورزوق تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي”انستغرام” قال فيها:”للتوضيح شكراً للإخوة لي سولو عليا كاملين ما كايناش شي حاجة لي خطيرة او تستدعي القلق الخوت.

وقال اللاعب السابق :”واحد المحسوبين على جماهير الوداد، جاو بقاو كايعايرو ويسبو وكا يقولو بعد عليك من الوداد بحال لا الوداد ديال باهم ) ولا ما غاديش يعجبك الحال”.

وزاد قائلا:” الباب ديال الملعب مسدود بقفل مشيت حدا الباب باش نعرف اشنو ممكن يطرا كاع ، جا واحد منهم رش une bombe lacrymogene و هربووو.