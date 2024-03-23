بورزوق يكشف كيف تعرض للاعتداء من طرف أحد المشجعين

بورزوق يكشف كيف تعرض للاعتداء من طرف أحد المشجعين

2024-03-23 / 12:09
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كشف حمزة بورزوق، تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له مؤخرا بحي بوركون بمدينة الدار البيضاء, وتسبب في اصابته على مسنوى الوجه.

ونشر بورزوق تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي”انستغرام” قال فيها:”للتوضيح شكراً للإخوة لي سولو عليا كاملين ما كايناش شي حاجة لي خطيرة او تستدعي القلق الخوت.

وقال اللاعب السابق :”واحد المحسوبين على جماهير الوداد، جاو بقاو كايعايرو ويسبو وكا يقولو بعد عليك من الوداد بحال لا الوداد ديال باهم ) ولا ما غاديش يعجبك الحال”.

وزاد قائلا:” الباب ديال الملعب مسدود بقفل مشيت حدا الباب باش نعرف اشنو ممكن يطرا كاع ، جا واحد منهم رش une bombe lacrymogene و هربووو.

2024-03-23 / 12:09
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