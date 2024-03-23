سحر الصديقي تبدع في “جوج وجوه” و”التيبارية” تحظى بإشادة المتابعين

نجحت الفنانة سحر الصديقي، في حصد إعجاب وإشادة المتابعين من خلال مشاركتها في مسلسل “جوج وجوه”.

وأبدعت الفنانة سحر الصديقي، في شخصية “التيبارية” التي قدمتها في المسلسل، وجسدت من خلالها شخصية امرأة متسولة ومدمنة على المخدرات.

وتفوقت سحر الصديقي، على نفسها، في مسلسل جوج وجوه، ونجحت في تحقيق معادلة “فنانة متكاملة”، متميزة في الغناء ومبدعة في التمثيل.

هذا ويشار إلى أن مسلسل “جوج وجوه”، من إخراج مراد الخودي، وبطولة كل من دنيا بوطازوت وعزيز دادس وماجدولين الادريسي وسحر الصديقي وطارق البخاري وغيرهم من الفنانين.

ويسلط المسلسل الضوء على ظاهرة التسول، التي أصبحت مهنة لعدد من الأشخاص، الذين يكسبون أموالا طائلة عن طريقها.

ويكشف المسلسل، حقائق حول “مافيات التسول” الذين يلجأون الى طرق وأساليب احتيالية للنصب على المواطنين وسلبهم مبالغ مالية كبيرة.