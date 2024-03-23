الركراكي يشيد برحيمي بعد فوز الأسود على أنغولا
أشاد الناخب الوطني وليد الركراكي بسفيان رحيمي، مهاجم العين الاماراتي، بعد الأداء الذي بصم عليه خلال المواجهة التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره الأنغولي.
وقال وليد الركراكي بعد نهاية المواجهة المذكورة: “ليس سهلا أن تدخل مثل هذه المباريات وتقدم الاضافة، سفيان رحيمي اشتغل جيدا من أجل استعادة مكانه بالمنتخب الوطني”
وتابع الناخب الوطني: ” سفيان رحيمي غادي نعطيه فرصة أكبر في المباريات المقبلة ، وأنا اللاعب لي تيجاوبني في التيران تيعحبني” .
وكان المنتخب الوطني قد فاز بهدف دون رد، على نظيره الأنغولي، في مباراة جمعتهما، مساء أمس الجمعة 22 مارس 2024، على ارضية ملعب “أدرار!” الكبير بأكادير.