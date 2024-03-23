الركراكي يشيد برحيمي بعد فوز الأسود على أنغولا

الركراكي يشيد برحيمي بعد فوز الأسود على أنغولا

2024-03-23 / 10:49
0

أشاد الناخب الوطني وليد الركراكي بسفيان رحيمي، مهاجم العين الاماراتي، بعد الأداء الذي بصم عليه خلال المواجهة التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره الأنغولي.

وقال وليد الركراكي بعد نهاية المواجهة المذكورة: “ليس سهلا أن تدخل مثل هذه المباريات وتقدم الاضافة، سفيان رحيمي اشتغل جيدا من أجل استعادة مكانه بالمنتخب الوطني”

وتابع الناخب الوطني: ” سفيان رحيمي غادي نعطيه فرصة أكبر في المباريات المقبلة ، وأنا اللاعب لي تيجاوبني في التيران تيعحبني” .

وكان المنتخب الوطني قد فاز بهدف دون رد، على نظيره الأنغولي، في مباراة جمعتهما، مساء أمس الجمعة 22 مارس 2024، على ارضية ملعب “أدرار!” الكبير بأكادير.

2024-03-23 / 10:49
0

مقالات ذات صلة

جمعية قدماء لاعبي فتح الناظور تنظم الملتقى الدولي الثالث

جمعية قدماء لاعبي فتح الناظور تنظم الملتقى الدولي الثالث

2024-03-23 / 11:26

لتحرشه بـ 6 موظفات.. حكم بالسجن على رئيس نادي…

2024-03-23 / 10:55
أنشلوتي يوافق على تجديد عقد احد النجوم

أنشلوتي يوافق على تجديد عقد احد النجوم

2024-03-23 / 09:48
بنصغير: فخور بتمثيل المنتخب المغربي وسعداء بالفوز أمام أنغولا

بنصغير: فخور بتمثيل المنتخب المغربي وسعداء بالفوز أمام أنغولا

2024-03-23 / 02:05
عطية الله: الحمد لله على الانتصار ونشكر الجماهير على الدعم

عطية الله: الحمد لله على الانتصار ونشكر الجماهير على…

2024-03-23 / 02:04
رحيمي: سعيد بالعودة إلى المنتخب وأتمنى تقديم الإضافة

رحيمي: سعيد بالعودة إلى المنتخب وأتمنى تقديم الإضافة

2024-03-23 / 02:02
حكيمي: سعداء بالفوز على أنغولا واللاعبون الجدد سيمنحون لنا الإضافة

حكيمي: سعداء بالفوز على أنغولا واللاعبون الجدد سيمنحون لنا…

2024-03-23 / 02:01
فيديو.. إبراهيم دياز يعبر عن سعادته بظهوره الأول مع المنتخب الوطني المغربي

فيديو.. إبراهيم دياز يعبر عن سعادته بظهوره الأول مع…

2024-03-23 / 01:59
المنتخب الوطني المغربي يفوز على أنغولا في مباراة ودية

المنتخب الوطني المغربي يفوز على أنغولا في مباراة ودية

2024-03-22 / 23:57
المنتخب الوطني لاقل من 18 سنة ينهزم أمام الدنمارك في مباراة ودية

المنتخب الوطني لاقل من 18 سنة ينهزم أمام الدنمارك…

2024-03-22 / 23:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى