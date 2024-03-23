لتحرشه بـ 6 موظفات.. حكم بالسجن على رئيس نادي فرنسي

حُكِمَ على مالك نادي أنجيه الفرنسي لكرة القدم ورئيسه السابق سعيد شعبان بالسجن لمدة عامين، بينهما عام مع وقف التنفيذ؛ “لتحرشه جنسياً بست موظفات”، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وجرت محاكمة مالك النادي، الذي يلعب حالياً في الدرجة الثانية، في غرب فرنسا بتهمة التحرش الجنسي “الذي ارتكبه شخص يستغل السلطة الممنوحة له بموجب منصبه”.

واستفاد الرجل الجزائري الأصل، البالغ من العمر 59 عاماً، والذي نفى الاتهامات، من “قرينة البراءة” في ما يتعلق بقضية سابعة لعدم وجود أدلة كافية لتجريمه.

وقال محامو شعبان إنهم سيستأنفون الحكم.

وكان شعبان خلف نهضة أنجيه التي أوصلته للعودة إلى الدرجة الأولى الفرنسية عام 2015، بعد غياب عنها لمدة عقدين من الزمن.

ويصف شعبان نفسه بأنه رجل “بدأ من لا شيء”، وصاحب عمل “متطلب” و”جازم”، لكن لم تكن لديه أبداً علاقة “مهيمنة” مع موظفيه.