اختلاس وتبديد أموال يجر الرئيس السابق للتعاضدية العامة للموظفين الى الاعتق

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الجمعة، متابعة الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين آخرين.

وقضت المحكمة، بمتابعة الرئيس السابق للتعاضدية وموظفين اثنين بتهم تتعلق باختلالات مالية وادارية وايداعهم بسجن العرجات.

ويتابع المعنيون بالأمر، بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير وإتلاف وثائق إدارية.

هذا وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، قد أجرت تحقيقات وأبحاث مكثفة، بعد وضع شكايتين من طرف المدير الحالي للتعاضدية والوزير يونس السكوري ضد المعنيين بالأمر.