أنشلوتي يوافق على تجديد عقد احد النجوم

وافق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على تجديد عقد أحد اللاعبين البارزين في صفوف الميرنجي خلال الموسم الحالي.

وأصبح أندري لونين، الحارس الأساسي للميرنجي في الموسم الحالي، عقب إصابة تيبو كورتوا، وتفوقه على كيبا أريزابالاجا.

ويرتبط لونين بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2025، ما يمنحه الحق في التوقيع مجانا مع أي ناد، بدءا من يناير المقبل.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة “إكس”: “يعتقد مجلس إدارة ريال مدريد والمدرب كارلو أنشيلوتي وجهازه الفني أن أندريه لونين لا يزال يتمتع بإمكانات هائلة، ويمكنه التطور أكثر في السنوات المقبلة”.

وأضاف رومانو: “لهذا السبب قام ريال مدريد بإعداد عرض لتوقيع عقد جديد مع لونين، كما أنهم سيصرون على بقائه”.

يذكر أن تيبو كورتوا تعرض لإصابة جديدة مؤخرا، ستمنعه من المشاركة في المباريات حتى الصيف المقبل