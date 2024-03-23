طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بنزول قطرات متفرقة أو أمطار ضعيفة يحتمل أن تكون مصحوبة برعد فوق السهول الوسطى، وغرب الأقاليم الجنوبية والأطلس الكبير، وستهم محليا خلال الليلة القادمة السهول الأطلسية الشمالية وجنوب المنطقة الشرقية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق، فيما ستكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيا بكل من المنطقة الشرقية، ومنطقة السايس، وشرق الأطلس المتوسط والجنوب-الشرقي والسهول الغربية المجاورة للأطلس.

كما ستتشكل كتل ضبابية محلية خلال الليل والصباح فوق السهول الشمالية، ومنطقة السايس، وشمال المنطقة الشرقية والجنوب.

وسيلاحظ تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما إلى قوية ستتسبب في تناثر غبار أو حبات رملية محلية بكل من مرتفعات الاطلس، والجنوب، والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ما بين 02 و07 درجات بالأطلسين الكبير والصغير، وما بين 16 و 23 درجة بالمنطقة الشرقية وشرق الأطلس المتوسط، وستكون ما بين 08 و 15 درجة بباقي المناطق .

أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج أو سيصبح هائجا خلال الزوال بالبوغاز، فيما سيكون هائجا ما بين الجرف وطانطان ومابين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان خلال المساء ما بين طنجة والعرائش.