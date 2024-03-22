ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 32 ألفا و70 شهيدا منذ بدء الحرب

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى “32 ألفا و70 شهيدا و74 ألفا و298 مصابا” منذ 7 أكتوبر 2023

وبالتزامن مع اليوم الـ168 للحرب، قالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 82 شهيدا و110 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وبالضحايا الجدد، “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفا و70 شهيدا، و74 ألفا و298 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي”، وفق الوزارة.

وأفادت بأنه “لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وإلى جانب الخسائر البشرية، ومعظمها من الأطفال والنساء، تسببت الحرب الإسرائيلية في دمار هائل بالبنى التحتية والممتلكات، بالإضافة إلى مجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وعلى الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”، تواصل إسرائيل حربها على القطاع، الذي تحاصره منذ 17 عاما ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعا كارثية.