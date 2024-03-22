السعودية تعرب عن إدانتها للهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في مركز “كروكس سيتي هال” التجاري بالقرب من موسكو

وعبرت الوزارة عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي المتوفين ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق في هذا الحادث المؤلم.

وأكدت أهمية محاربة ومكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، معربة عن تمنيات المملكة لروسيا الاتحادية وشعبها الصديق الأمن والسلامة، والشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت الجهات الأمنية الروسية مساء الجمعة عن إطلاق نار ودوي انفجار في مركز “كروكس سيتي هول” التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو