“الموفيطا” تتسبب في اصطدام سفينتين بميناء سبتة المحتلة

2024-03-22 / 20:33
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هبة بريس – متابعة

تسببت الرياح القوية وسوء الأحوال الجوية ، أمس الخميس ، في اصطدام سفينتين في البحر عند مدخل ميناء مدينة سبتة المحتلة وفق ما أفادت به مصادر إعلامية اسبانية .

وكشفت المصادر ذاتها أن هبوب رياح وصلت سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة، وارتفاع موج البحر لأكثر من مترين، تسبب في اصطدام بين سفينتين في البحر .

ويتعلق الأمر بسفينة الشحن سانتانا، التي تبحر تحت علم ليبيريا، خلال مناورة إقلاعها، بسفينة الشحن واجون بي، القادمة من أنتيغوا وبربادوس، والتي كانت راسية في الرصيف حيث فشلت القاطرة في السيطرة على سانتانا التي يبلغ طولها 127 مترًا وعرضها 18 مترًا في مواجهة هبوب رياح قوية، مما أدى إلى اصطدامها بسفينة أنتيغوا وبربادوس، وهي أصغر بشكل ملحوظ، ويبلغ طولها 90 مترًا وعرضها 13 مترًا. .

2024-03-22 / 20:33
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