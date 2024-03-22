المحكمة الدستورية تجرد ياسين الراضي من مقعده البرلماني بسيدي سليمان.

2024-03-22 / 16:57
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سيدي سليمان _ هبة بريس

قضت المحكمة الدستورية يوم أمس الخميس 21 مارس 2024، بتجريد البرلماني ياسين الراضي عن حزب الإتحاد الدستوري، من مقعده بمجلس النواب تتوفر هبة بريس بنسخة من القرار.

وقررت المحكمة تجريد البرلماني ياسين الراضي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية ” سيدي سليمان” إقليم سيدي سليمان”، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب .

الجدير بالذكر، أن مكتب مجلس النواب، قرر خلال اجتماعه الأخير إحالة طلبات إسقاط العضوية عن أربعة من أعضاء الغرفة الأولى على المحكمة الدستورية، ويتعلق الأمر برشيد الفايق، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سعيد الزايدي، عن حزب التقدم والاشتراكية، عبد القادر البوصيري، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وياسين الراضي، عن حزب الاتحاد الدستوري.

2024-03-22 / 16:57
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