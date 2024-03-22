نشرة إنذارية: رياح قوية مع تطاير للغبار من الجمعة إلى الأحد

2024-03-22 / 15:41
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أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن هبات رياح قوية (75- 90 كلم في الساعة) مع تطاير للغبار مرتقبة ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المتوقع هبوب رياح قوية (75- 90 كلم في الساعة) مع تطاير للغبار، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة بكل من فكيك، تاوريرت، ميدلت، أزيلال، ورزازات، بولمان، تنغير، جرسيف، صفرو، إفران، خنيفرة، بني ملال، طنجة- أصيلة، فحص – أنجرة وتطوان.

وأضاف المصدر ذاته، أن نفس الظاهرة مرتقبة أيضا بكل من فحص – أنجرة، طنجة -أصيلة، فكيك، بولمان، ميدلت، إفران، خنيفرة، بني ملال، تنغير، الراشيدية، زاكورة، ورزازات، أزيلال، الحوز وشيشاوة، من الساعة الثامنة من صباح يوم غد السبت إلى غاية الساعة السادسة من مساء بعد غد الأحد.

2024-03-22 / 15:41
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