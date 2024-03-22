بركة يطلق حملة تحسيسية واسعة لتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ على الماء

2024-03-22 / 15:05
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أطلق وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الجمعة، بالرباط، حملة تحسيسية واسعة لتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ على الماء.

وتتمحور هذه الحملة، التي تم إطلاقها على هامش اليوم العالمي للماء (22 مارس) حول ثلاث مراحل تتعلق الأولى بحملة تحسيسية حول أهمية الموارد المائية، لتعزيز الوعي لدى المواطنين تجاه تحديات الإجهاد المائي الذي تعرفه المملكة.

أما المرحلة الثانية فتتعلق بحملة تحسيسية حول السلوكيات العملية التي يمكن اتخاذها للاقتصاد في الماء والحد من الاسراف في استخدامه، في حين تهم الثالثة حملة إعلامية شفافة للعامة حول الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة (على الصعيد الوطني، الجهوي والمحلي).

وستُبث هذه الحملة الواسعة، التي ستمتد على مدار سنة 2024، تدريجياً عبر القنوات الرئيسية للإذاعة والتلفزة الوطنية، بالإضافة إلى أهم مواقع وسائل الإعلام الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي للماء، الذي يخلد هذه السنة تحت شعار “المياه من أجل السلام”، يشكل مناسبة لتجديد التأكيد على أن تدبير الماء قد يسهم في تعزيز التعددية والأواصر بين الساكنة، وكذا الصمود أمام الكوارث المناخية.

2024-03-22 / 15:05
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