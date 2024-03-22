بعد غضب “أعوان السلطة”.. طاليس يرد: “نحن ننقل الواقع فقط”

2024-03-22 / 13:02
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رد الفنان عبد العالي لمهر المعروف ب”طاليس” على بلاغ أعوان السلطة بالمغرب الذين عبروا عن غضبهم من إحدى حلقات سلسلة “صلاح وفاتي”.

وفي تدوينة نشرها عبر خاصية الستوري بحسابه بموقع “انستغرام” قال طاليس: “نحن ننقل الواقع فقط مع احترامنا لجميع المهن”.

هذا وكانت تنسيقية أعوان السلطة قد اغتبرت في بلاغ سابق أن الحلقة الخامسة من سلسلة “صلاح وفاتي” قد طعنت في مهنتهم.

ودعت التنسيقية، وسائل الإعلام والمحتوى الترفيهي للتحلي بالحس الوطني والمسؤولية الاجتماعية، وأن تتجنب نشر المحتوى الذي يسيء للمهن والمهنيين بطريقة تقلل من قيمتهم وتشوه صورتهم في العامة، مع ضرورة التفكير بعناية في الرسائل التي يتم نقلها من خلال وسائل الإعلام، مضيفة بأنها تشجع على إنتاج محتوى يعكس الواقع بشكل إيجابي ويسهم في تعزيز التفاهم والاحترام بين جميع فئات المجتمع

2024-03-22 / 13:02
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‫2 تعليقات

  1. ان مع عبارة نحن ننقل الواقع وكلنا نعرف الواقع المعاش واليومي مع احترام الجميع…

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  2. كل المهن فيها الصالح و الطالح و الفن الحقيقي هو الذي يعكس معانات المواطنين و الكثير و انا منهم تعرضنا لمثل هذه المواقف

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