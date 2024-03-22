مباحثات مغربية موريتانية حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

2024-03-22 / 12:02
4

شكل سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وموريتانيا محور لقاء جمع، الخميس، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، وسفير المملكة بنواكشوط، حميد شبار.

وتم خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجرى اللقاء بحضور محمد الأمين الشمرة، مدير العالم العربي بالمديرية العامة للتعاون الثنائي بالنيابة.

2024-03-22 / 12:02
4

مقالات ذات صلة

“الاتحاد الأوروبي” يجدد التأكيد على الأثر الإيجابي للاتفاقية الفلاحية…

2024-03-22 / 17:32

لحسن حداد: علاقتي بالاستقلال تاريخية.. وإلغاء “العطل حسب الجهات”…

2024-03-22 / 16:30

الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على الأثر السوسيو-اقتصادي الإيجابي للاتفاقية…

2024-03-22 / 16:05

تقرير إسباني يبرئ المغرب من أي اتهام بالتجسس

2024-03-22 / 09:32

“البيجيدي” يختار وكيل لائحة الانتخابات الجزئية بالدائرة الجنوبية بفاس

2024-03-21 / 22:11

حاملا رسالة للملك..بوريطة يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الكيني

2024-03-21 / 20:09

مسؤول فرنسي..العلاقات الفرنسية المغربية تشهد “دينامية جديدة”

2024-03-21 / 18:17

بايتاس: الاتحاد الأوروبي مطالب بصون الشراكة مع المغرب

2024-03-21 / 16:49

المغرب -الاتحاد الأوروبي.. المحامية العامة تؤكد على شرعية الاتفاق…

2024-03-21 / 16:32

وهبي: مستجدات قانون المسطرة الجنائية تروم تعزيز وتقوية ضمانات…

2024-03-21 / 16:20

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى