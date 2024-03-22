مباحثات مغربية موريتانية حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

شكل سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وموريتانيا محور لقاء جمع، الخميس، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، وسفير المملكة بنواكشوط، حميد شبار.

وتم خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجرى اللقاء بحضور محمد الأمين الشمرة، مدير العالم العربي بالمديرية العامة للتعاون الثنائي بالنيابة.