مباحثات مغربية موريتانية حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين
شكل سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وموريتانيا محور لقاء جمع، الخميس، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، وسفير المملكة بنواكشوط، حميد شبار.
وتم خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وجرى اللقاء بحضور محمد الأمين الشمرة، مدير العالم العربي بالمديرية العامة للتعاون الثنائي بالنيابة.
4 تعليقات
ولكن علاش دايرين الراية ديال إسبانيا مفهمتش
Mezyane Mezyane saraha
من الجيد تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وموريتانيا
موريتانيا يجب أن تركز على الضرائب في جهة الحدود