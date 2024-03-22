مؤشرات إيجابية تدفع شركة عالمية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في سواحل بوجدور

2024-03-22 / 12:30
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

قررت الشركة العالمية NewMed Energy المتخصصة في التنقيب عن الغاز، الاسثتمار في المغرب و ذلك بعد بروز مؤشرات إيجابية قبالة سواحل بوجدور بقلب الصحراء المغربية حيث قررت إطلاق مشروع للتنقيب عن الغاز الطبيعي.

و في هذا الصدد، ستشرع شركة “نيو ميد انرجي” بمعية شركائها في التنقيب عن الغاز بالمنطقة علما أن مشروع بوجدور يقع بقلب المحيط الأطلسي، حيث وقعت الشركة اتفاقية مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والشركة المغربية “أداركو إنيرجي”، لاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي بهذه المنطقة.

و من خلال الاحتياطيات المحتملة الكبيرة، يمكن للمشروع أن يساهم أيضا في تنويع مصادر الطاقة في المغرب وتقليل اعتماده على الواردات.

2024-03-22 / 12:30
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