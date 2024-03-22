مسلسل بين القصور.. ثنائي “وردة” و”كاطورز” يلقى إعجاب المتابعين

2024-03-22 / 11:17
4

يواصل مسلسل “بين القصور” الذي يعرض على قناة “ام بي سي5” خلال شهر رمضان، حصد إعجاب المتابعين.

وعرفت الحلقات الأخيرة، ظهور علاقة حب جديدة بين الثنائي فرح الفاسي “وردة” وأنس بسبوسي “كاطورز”.

ولقيت المشاهد التي جمعت الثنائي، تفاعلا وإشادة كبيرتين من قبل المشاهدين، الذين أكدوا أن النجمين نجحا في تجسيد شخصيتهما بالمسلسل وأضافا لمسة خاصة خلال الحلقات الأخيرة.

هذا ويشار الى أن العمل الرمضاني، يعرف مشاركة ثلة من الفنانين الكبار في مقدمتهم وحش الشاشة محمد خيي، والسعدية لديب، وهدى الريحاني، وعزيز الحطاب وفرح الفاسي وندى هداوي.

وتدور أحداث المسلسل، حول حي شعبي في مدينة الدار البيضاء “بين القصور” أنجب عددا من الكفاءات والأسماء التي برزت في مجالات متعددة، قبل أن يتنكروا لمسقط رأسهم ويتركون الحي مرتعا للمجرمين وتجار المخدرات.

2024-03-22 / 11:17
4

مقالات ذات صلة

في عيد الأم.. الفنانة خولة بنعمران تفاجئ دنيا باطما

2024-03-22 / 13:59

بعد غضب “أعوان السلطة”.. طاليس يرد: “نحن ننقل الواقع…

2024-03-22 / 13:02

وفاة وزير الثقافة الفرنسي السابق الشهير فريديريك ميتران

2024-03-22 / 12:55

كوميديا باسو “السوداء” تعري الفساد وتتصدر الطوندونس

2024-03-22 / 09:47

بين القصور… عندما تجتمع الكفاءة الفنية مع أصحاب الاختصاص…

2024-03-21 / 15:15

“سي الكالة” يتربع على عرش “الطوندونس”

2024-03-21 / 12:12

مصر.. وفاة أرملة الفنان الراحل فريد شوقي

2024-03-21 / 11:00

بأداء مميز.. الممثلة سلوى زرهان تتفوق على نفسها في…

2024-03-20 / 15:26

الممثلة حلا شيحة: “ارتديت النقاب للتقرب من الله.. والقرار…

2024-03-20 / 12:12

في أولى حلقات “الشياطين لاتتوب”.. ربيع القاطي يبدع في…

2024-03-20 / 10:28

‫4 تعليقات

  1. مسلسل رائع يتطرق لجميع المواضع اعجبني بخصوص تطرق

    Les stagiaire sans paiement ds les ste
    حتى ملي كيخدمو ماكيعطيوعومس حتى سميك على حساب anapec dmg

    رد

  2. مجرد تفاهات لا غير، أنا لم يعجبني متابعته وهذا ما عادا رأيي بخصوص هذآ المسلسل..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى