بحضور لقجع وبنسعيد وبنموسى.. أخنوش يفتتح متحف كرة القدم بسلا

2024-03-22 / 11:08
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بحضور نخبة من الشخصيات ونجوم الكرة الوطنية السابقين والحاليين، أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء أمس الخميس، بمعية رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعدد من الوزراء، على افتتاح متحف كرة القدم الوطنية بسلا.

و تم إحداث المتحف لصون الذاكرة الكروية الوطنية وتوثيق ملاحمها، خصوصا وأن كرة القدم المغربية حققت في السنوات الأخيرة نقلة نوعية واكتسبت إشعاعا دوليا، ساهم فيه تتويج مجموعة من الأندية والمنتخبات الوطنية بالألقاب القارية وتحقيق العديد من الإنجازات العالمية، وذلك بفضل العناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس، لكرة القدم الوطنية وللقطاع الرياضي عموما.

وسيمكن هذا المتحف الشباب واليافعين من اكتشاف إنجازات الأبطال المغاربة في رياضة كرة القدم على الصعيدين الفردي والجماعي، والتعرف على قصص نجاحهم، التي قد تكون مصدر إلهام لرياضيي المستقبل من أجل بلوغ مزيد من الإنجازات.

2024-03-22 / 11:08
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‫7 تعليقات

  7. متحف سيكون له اثرا ايجابيات في كثير من مجالات… ذكر منها سياحة داخلية وخارجية. وغيرها من الانشطة

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