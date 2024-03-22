بوزنيقة : 4 أشهر حبسا نافذا لموظفة بسبب الرشوة

2024-03-22 / 10:48
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أدانت المحكمة الابتدائية بابن سليمان، يوم امس الخميس 21 مارس الجاري موظفة ببوزنيقة بأربعة أشهر حبسا نافذا والغرامة المالية.

الموظفة التي كانت تعمل بإحدى المقاطعات بمدينة بوزنيقة تم ايقافها يوم 06 مارس 2024 من طرف الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الاقليمية بابن سليمان ووضعها رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل “الرشوة والابتزاز” .

جاء ذلك بعد اتصال مواطن بخلية معالجة البلاغات بالرقم الأخضر حول تعرضه للابتزاز من طرف الموظفة المذكورة في مبلغ 500 درهم من أجل تسليمه شهادة إدارية تخص شهادة خطوبة لفائدة ابنته.

وبتنسيق مع النيابة العامة تمت مداهمة مكتب الموظفة البالغة من العمر 52 سنة من طرف رجال الشرطة القضائية، حيث تم العثور بأحد رفوف مكتبها على المبلغ المالي بنفس الارقام التسلسلية التي جاءت في بلاغ المواطن المشتكي .

2024-03-22 / 10:48
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