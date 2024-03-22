مندوبية التخطيط: “أسعار الخضر و الأسماك و المحروقات تراجعت بنسب مهمة في الأسابيع الأخيرة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت المندوبية السامية للتخطيط بأن أسعار عدد من المواد الاستهلاكية تراجعت في المغرب خلال الأسابيع الماضية و في مقدمتها الخضر و الأسماك و المحروقات.

و أوضح تقرير للمندوبية بأن أثمان الخضر تراجعت خلال شهري يناير و فبراير بنسبة 9,5 في المائة، كما تراجع سعر السمك وفواكه البحر في الفترة ذاتها بنسبة 2,1 في المائة.

المحروقات بدورها تراجعت خلال الأسابيع الماضية، حيث وصلت نسبة انخفاضها لواحد في المائة وفق المندوبية السامية للتخطيط، مما أدى لانخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ0,3 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.