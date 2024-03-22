انخفاض سعر الذهب و ارتفاع قيمة الدولار في السوق العالمية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تزامنا مع صعود الدولار، عرفت أسعار الذهب خلال تعاملات هذا الأسبوع ، انخفاضا وسط ترقب المستثمرين لسلسلة من اجتماعات السياسة النقدية في بنوك مركزية كبيرة، منها البنك المركزي الأمريكي.

و انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بحوالي 0.4 بالمئة إلى 2147.89 دولار للأونصة، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2151.30 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفض البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 932.45 دولار للأونصة، واستقر البلاديوم عند 1077.25 دولار للأونصة، فيما تراجعت الفضة بنسبة 0.6 بالمئة إلى 25.01 دولار للأونصة.