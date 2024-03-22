طقس الجمعة.. قطرات مطرية متفرقة بعدد من المناطق

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بنزول أمطار متفرقة فوق السهول الوسطى، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية واحتمالا فوق الأطلس الكبير، فضلا عن نزول قطرات مطرية ستهم غرب الواجهة المتوسطية.

كما ستكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيا بكل من شمال المنطقة الشرقية، ومنطقة السايس و الجنوب الشرقي، فضلا عن تشكل كتل ضبابية محلية فوق السهول الشمالية و بالقرب من السواحل، مع تناثر غبار أو حبات رملية محلية بكل من المنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس والريف ومحليا جنوب البلاد.

وسيلاحظ تسجيل هبات رياح محليا قوية بمرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط والمنطقة الشرقية و منطقة طنجة، ومحليا قوية نوعا ما بمنطقة السايس، والريف، والواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي و أقصى جنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و 07 درجات بالأطلسين الكبير والصغير، وما بين 14 و 22 درجة بالمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، ومنطقة طنجة، والواجهة المتوسطية و الريف، وستكون ما بين 09 و 15 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا بالمناطق الشمالية والوسطى، وستكون في انخفاض طفيف بباقي الجهات.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى أحيانا قوي الهيجان بالبوغاز، و هائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وأصيلا، وهائجا ما بين المهدية وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.