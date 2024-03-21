وليد الركراكي: اللاعبين الجدد انسجموا سريعا لأن لهم علاقة مع القدماء. وأمين عدلي ربما لن يلعب

2024-03-21 / 23:47
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