بسبب عجز البحارة الصغار أداء واجبات الاشتراك في التغطية الاجتماعية يجر الحكومة للمساءلة

2024-03-21 / 23:28
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هبة بريس _ الرباط

قالت سلوى البردعي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن عددا من البحارة الصغار قدموا شكاوى تتعلق بالتغطية الاجتماعية لغرف الصيد البحري التي تعرف ظروف عمل لها خصوصياتها ومشاكلها.

وأبرزت البردعي في سؤال كتابي وجهته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذه الفئة تعاني من عدة مشاكل من بينها إشكال التصريح المتقطع الذي تفرضه ظروف عمل البحارة، مبينة أن هذه الفئة لا تعمل باستمرار فوق قارب واحد يعود لنفس المشغل بل تنتقل بين ملاكي القوارب حسب قانون العرض والطلب، مما يفرض على من اشتغلوا لديه، أن يصرح بهم، وهذا الأمر بحسبها يطرح صعوبات عملية أثناء التنزيل.

وطالبت البردعي الوزير بالكشف عن التدابير الضرورية التي يجب القيام بها كحل لهذا الإشكال ولضمان حق هذه الفئة في التغطية الاجتماعية.

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